佐々木朗希選手は5月1日、自身のInstagramを更新。“かんたくん”との再会ショットを披露しました。【写真】佐々木朗希、“かんたくん”との再会ショット「朗希選手の優しさが出てますね！」佐々木選手は「僕のボブルヘッドナイトに合わせて、かんたくんがドジャースタジアムに来てくれました 久しぶりに会うことができて、かんたくんの成長した姿に僕も勇気をもらいました。これからもお互いの場所で頑張ろう！」とつづり、6枚の