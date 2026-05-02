家事や仕事、介護に追われ、気分転換に動画やSNSを見るという人も多いのでは。作家の中島京子さんは、スマホから離れて「ただぼんやりと、何をするでもなく過ごす」時間が大切だと感じ、旅に出ることにしました。ほんの数時間の散歩でも心が浄化されるといいます（構成：内山靖子）【写真】のどかな田園風景の中、風を感じるトロッコ列車で…* * * * * * *日帰りなら気軽にフラッと出かけられる60歳になった頃、夕飯の時間までには