言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、思うように結果が出ない時期の呼称やキッチンやアウトドアで火を付ける際に欠かせない道具など、3つの言葉を選定しました。日常生活でよく耳にする言葉と、特定のシーンで使う道具をつなぎ合わせ、共通する2文字を導き出しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□んぷが□□いたーう□□わらいヒント：ス