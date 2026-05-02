俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が2日、Xを更新。「都知事になりたい」発言をめぐって寄せられた一部の声に反発した。岸谷は1日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）で「都知事になりたいです」と発言。この発言がネットニュースになり、話題になっていた。岸谷発言の記事に対し、一部アカウントから「結局、この人は、一般の日本人みたいに、企業などで下積みする