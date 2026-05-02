ガールズグループ、Be Girlsのメンバーで歌手のSAYAKAが2日までにインスタグラムを更新。オフィシャルファンクラブ開設を告知した。SAYAKAは「いつも応援してくださる皆さんへこの度SAYAKAオフィシャルファンクラブ『SAYAKA Notes』が本日20:00にオープンします」と近影を添えて発表した。続けて「ファンクラブを作ることができるなんて、過去の自分には想像もできない夢物語でした。ここまで来られたのは、私の声を好きだと言っ