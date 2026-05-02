女流棋士の妊娠・出産に伴うタイトル戦実施方針を検討する公式戦番勝負規定検討委員会が先月30日に取りまとめた最終答申について、妊娠・出産のためタイトル戦出場権を失う連盟規定（現在は削除）に異議を唱えた福間香奈女流5冠（34）と弁護団が2日、大阪市内で会見した。福間は「一女流棋士の権利を考慮して考えてもらえたことに感謝したい」と評価。松田真紀弁護士が「答申は前進」とした判断についても同意した。一方で「いく