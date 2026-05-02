5月末をもって閉館する大阪松竹座の最後を飾るさよなら公演「御名残五月大歌舞伎」が2日、同所で初日を迎えた。公演は「寿式三番叟（ことぶきしきさんばそう）」の華麗な舞で幕を開けた。昼の部と夜の部で6つの演目が上演され、人間国宝の片岡仁左衛門、中村鴈治郎、松本幸四郎、片岡愛之助ら多数の歌舞伎俳優が出演する。1923年（大12）に道頓堀に建てられた大阪松竹座は老朽化が進み、閉館、解体が決まった。だが、その文化的価