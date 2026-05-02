1日夜、栃木県宇都宮市で相次いだ突風によるとみられる屋根瓦が飛ぶなどの被害は、住宅18軒などに上ることがわかりました。1日午後8時すぎ、宇都宮市内の複数の場所で、「突風で屋根の瓦が飛ばされた」などの通報があり、強い風のために塀が倒れたり、屋根瓦が飛んだりするなどの被害が相次ぎました。栃木県によりますと、宇都宮市内では屋根瓦が飛ぶなどの住宅被害が18件、物置などが壊れるなどの被害が12件、塀が壊れるなどの被