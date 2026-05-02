女優五十嵐淳子さんが4月28日に73歳で亡くなったことが2日、分かった。夫中村雅俊（75）の所属事務所が発表した声明文に注目が集まっている。事務所は「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました」などと発表した。Xは文中の「急病」に反応。五十嵐さんが体調を崩していたなどの事前報道はなかった。Xでは「急病とあるも信じられず」「そりゃ自分より若い妻が死んだらショック