◆米大リーグカージナルス７―２ドジャース（１日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャースが１日（日本時間２日）、敵地・カージナルス戦に敗れ、今季ワーストとなる３連敗を喫した。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数無安打で２試合連続ノーヒットとなった。試合後、ロバーツ監督は「打てる球を仕留めきれていない部分はある。ただ、長打が出ない明確な理由は分からない。カウン