元モーニング娘。の石川梨華が、２日までに自身のインスタグラムを更新した。「まいちゃんたぶん１年ぶり位に会えたんだけど、、、」と書き始め、元カントリー娘。でタレントの里田まいとの２ショットを公開。「そんなに会ってなかったっけ？っていつもなるｗまいちゃんとはそんな仲です」と明かし、「我々が出会った最初の曲をＢＧＭにまたいつか踊りたいね」とつづった。石川は元プロ野球選手で現在は巨人で３軍投手