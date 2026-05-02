県内で昨年度、アメリカ軍機とみられる低空飛行の目撃情報が100件以上寄せられたことが分かりました。このうち奄美市が半数以上を占めています。 先月、奄美市の市街地で撮影された輸送機オスプレイ。機体がはっきりと見えるほどの高度で飛行していきます。 こちらは、夜の加計呂麻島付近を飛行する輸送機です。撮影した男性は「夜の島にごう音が響き、まわりと会話できないくらいだった」と話していました。 低空飛行の目撃情