日本銀行鹿児島支店は県内経済について、「緩やかに回復している」との判断を示しました。一方で、中東情勢の混乱による影響への懸念を示しました。 日銀鹿児島支店は1日、県内の金融経済概況を発表しました。 「一部に弱めの動きもみられるものの、緩やかに回復している」と判断しました。 中東情勢による影響は一部で資材価格の上昇があるものの、ガソリンなど国の補助対策の効果もあり「現時点では限定的」とみています