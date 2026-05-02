【モデルプレス＝2026/05/02】モデルの長谷川理恵が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子へ作った弁当を公開した。【写真】52歳ママモデル「最高すぎる」と話題のこだわり弁当◆長谷川理恵、彩り豊かな“ボン弁当”披露長谷川は「雨降り金曜日 今日から5月 ボン弁当からのスタート」「我が家はGWあまり関係ないかも！みんなは？」と問いかけ、弁当を公開。たっぷりのしらすふりかけをのせたご飯をはじめ、ストックして