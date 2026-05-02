【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の杉浦太陽が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻でタレントの辻希美と次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとのお出かけショットを公開した。【写真】辻ちゃん＆イケメン夫「愛情いっぱい」街中で娘にキスト◆杉浦太陽、辻希美＆夢空ちゃんとお出かけ杉浦は「お昼は3人でお買い物」とコメントし、自身と辻、夢空ちゃんの3ショットを公開。自身が前向きに夢空ちゃんを抱っこして夢空ちゃんの頭