４月２９日、吉林省長春市の商埠地歴史文化街区で写真を撮る市民。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）【新華社長春5月2日】中国で最近、「ColorWalk（カラーウオーク）」と呼ばれる街歩きのスタイルが若者の間で静かに広がり、精神生活を豊かにし、単調な日常を打破する新たな選択肢となっている。参加者は色のルーレットでテーマカラーをランダムに決め、その色に関連する風景や対象を探して撮影、収集することで、自らの生活に彩