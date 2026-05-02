2025年に政界を引退、現在はタレント活動を行う石原伸晃氏（69）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。自宅から見えた虹の写真とともに、元俳優の妻・里紗さんの姿も公開した。【写真】「奥様20代にしか見えない」石原伸晃氏が撮影した、元俳優の妻と虹の“幻想的なショット”投稿では「自宅からの #虹」とシンプルにコメント。公開された写真には、住宅街の上空に大きく弧を描く虹がはっきりと映し出されており、夕方の