お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が2日、横浜市内で行われた『第4回 横浜国際映画祭』内で行われた自身が製作総指揮・原作・脚本を務めた『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』の舞台あいさつに登壇した。【写真】おしゃれなタキシード姿で舞台あいさつに登壇した西野亮廣西野は「映画公開した3月27日から、今の今まで、とにかく舞台あいさつめっちゃする」と方針を転換したそうで「マイク1本で30分しゃべるという