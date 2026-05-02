世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「中学生ピンチ！運転手が意識失う困難救ったチームプレイ」についてです。◇道路を走るスクールバス。突然、1人の子どもが慌てて立ち上がります。運転席を見てみると、運転手が意識を失っていたのです。中学生らおよそ40人が乗ったバス。ピンチを救ったのは、12歳のジャクソン君でした。異変に気づいたジャクソン君。自らハンドルを握りバスをコントロール。同時に運転手を