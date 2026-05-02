◇高校野球春季岡山大会準決勝岡山学芸館2―8おかやま山陽（2026年5月2日倉敷マスカットスタジアム）高校野球の春季岡山大会は2日に準決勝が行われ、岡山学芸館はおかやま山陽に2―8で敗れて決勝進出を逃した。「4番・DH」で出場したプロ注目の池本優司（3年）は、4打数1安打1打点。1―4の8回2死一、二塁で高め直球を右翼線への適時二塁打とし、存在感を示した。さらに凡退した打席でも、初回に高々と打ち上げる一邪飛