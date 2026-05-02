阪神・下村海翔投手（２４）が２日、甲子園で行われた１軍の試合前練習に参加。藤川監督が見守る中、ブルペンで８０球を投げ込んだ。２４年４月に受けたトミー・ジョン手術からの復活を目指すドラ１右腕は、４月２６日にも同様の形でブルペン投球。その時は６０球を投げた。指揮官は「前回よりバランスもかなり良くなって、故障していた箇所も順調に回復して、これで次はライブＢＰかな。それに行けるというところでは、ピッチ