俳優で歌手山下智久（41）が1日、フジテレビ系「かまいたちの瞬間回答！」（金曜午後9時）に出演。昨年夏、秋田にドライブ旅をしたことについて明かした。MCかまいたち濱家隆一から「山Pは旅行にいったりするんですか。忙しいからいけないですか」と問いかけられた。山下は「去年の夏なんスけど、花火大会に…大曲花火大会」と話した。濱家は「めっちゃ有名なところ」と合いの手を入れた。山下は「あそこに車運転してきました」と