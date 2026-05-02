現役時代に鹿島アントラーズとベガルタ仙台で活躍した遠藤康氏の“ツンデレ”ぶりが反響を呼んでいる。遠藤氏は1日に自身のX(@eyasu_soccer)を更新。「一緒にサッカーをした中山仁斗って人がコーヒーを作ったらしい」と紹介し、次のように続けた。「美味しくないので買わない方がいいです。僕はこれからたくさん買おうと思いますが、みなさんは買わないでください。絶対に買わないようにしてください。お願いします。一応、ホ