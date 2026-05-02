フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの三浦璃来（24）が4月27日、Instagramを更新。ペアの木原龍一（33）と共にKONAMIから届いた「桃鉄物産ボックス」の開封動画を公開した。 【画像】浅田舞の黒ワンピース姿に視線集中凛とした佇まいに「圧倒されそうな美貌にKO」「めちゃめちゃ素敵です」 三浦と木原は五輪期間中に「桃鉄」をプレイしていたことを語