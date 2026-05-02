開催：2026.5.2 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 6 - 8 [ブレーブス] MLBの試合が2日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとブレーブスが対戦した。 ロッキーズの先発投手はホセ・キンタナ、対するブレーブスの先発投手はグラント・ホームズで試合は開始した。 1回裏、3番 ハンター・グッドマン 3球目を打ってタイムリ}