トータルビューティカンパニー「ウカ（uka）」が、満月の日に発売するネイルの新色「uka ムーンスタディ 2/May」（限定品、10mL 2750円）を発売した。【画像をもっと見る】ウカは、2022年から新月のリズムに合わせてネイルを発売するシリーズ「Moon study」を展開、今年からは満月の日に発売する取り組みを続けている。5月の満月は「フラワームーン」の別名を持ち、蠍座と掛け合わせたイメージとしてミスティックなブルーカラ