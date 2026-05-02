【写真】大野智のモノクロポートレート（全4枚） フォトグラファーの鈴木心が自身のInstagramを更新し、嵐の大野智のモノクロポートレートを公開。添えられたメッセージとともに注目を集めている。 ■大野智、モノクロポートレートで見せた穏やかな表情 公開されたのは、白のカーディガンをまとった大野のポートレート。1枚目では膝を抱えるように座り、