は過去10年で1人気が【5.3.0.2】と勝率5割を誇り、2人気も【4.0.1.5】と堅実。とはいえ、6人気以下も2着4回3着3回と穴馬の台頭もあり、いわゆる「ヒモ荒れ」は狙える。今年はクロワデュノール、アドマイヤテラ、ヘデントールが3強を形成し、4番手以下は離れた人気。一角崩しが叶えば好配当にありつける状況だ。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「ホӦ