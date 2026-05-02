ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さん（24）と木原龍一さん（33）の「りくりゅう」が2日放送のNHKスペシャル「絆でつかんだ金メダル〜りくりゅう 2人の軌跡 完全版〜」に出演。ペアの軌跡を振り返った。ペアの7年前の出会いから、絆を深め、五輪頂点にたどりつくまでの2人の姿を描いた2月放送のNHKスペシャルに、引退表明後の初の独占インタビューを追加した放