大阪府和泉市の集合住宅で住人の母娘が刺殺された事件で、娘の村上裕加さん（当時４１歳）が事件直前、殺人容疑で逮捕された堺市堺区の無職杉平輝幸容疑者（５１）について、「別れたいが別れてもらえない」と周囲に相談していたことが、捜査関係者への取材でわかった。府警は、別れ話を巡り、杉平容疑者が一方的に恨みを募らせた可能性があるとみて調べる。事件では村上さんと、母親の和子さん（当時７６歳）が殺害された。府