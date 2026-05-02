タレントの藤本美貴（41）が2日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。「モーニング娘。」時代の失敗談について語った。この日は9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYA、AYAKAがゲストで登場。メンバーで共同生活を行っているというMAYAから「私たち今もし1人暮らししたら遅刻が怖い。誰かしら起こしてくれる人がいるし。ありますか？ミキティさん」と質問される場面があった。「あるある！」と