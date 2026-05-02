NPB(日本野球機構)は2日の公示を発表。日本ハムはこの日行われるオリックス戦に先発予定の古林睿煬投手を1軍登録しました。加入2年目の古林投手は、今季開幕からリリーフ起用が続き、5登板で1敗1HP、防御率6.23の成績でした。4月16日に登録抹消されると、21日のファーム・ヤクルト戦で先発として調整を行い、3回途中46球、4安打1本塁打2失点でした。この日のオリックス戦に中10日で今季初先発を迎えます。