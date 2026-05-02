「我々は最後の遺跡みたいなもん」お笑いタレントの有吉弘行が、“芸人の行く末”について持論を語った――。有吉弘行○「吉本に入るかYouTuberになるか」の未来4月26日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)では、8組のファイナリストが決定した『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』の話題に。かねてより囲碁将棋を推していた有吉は、「私の優勝予想、囲碁将棋があっさり敗退」と悔しげに吐露。文