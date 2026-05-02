アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第14話「ポチタン、はじめてのおでかけ！」が、あす5月3日に放送。あらすじと場面写真が公開された。【動画】ポチタンがひとりで外に行ってしまった！第14話予告映像主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダント