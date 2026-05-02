『プラダを着た悪魔２』に楽曲提供するとともに、カメオ出演を果たしたレディー・ガガ。彼女に出演するよう説得したのは、前作に続いて“鬼編集長”ミランダ役を演じたメリル・ストリープだったことが明らかになった。【写真】アン・ハサウェイ、両サイドが透けるコルセットドレスで美スタイル披露イギリスの情報番組『Heart Breakfast』に、同作で共演するエミリー・ブラントとともに出演したメリル。ホストから「レディー・