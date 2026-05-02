お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が1日にInstagramを更新。タレントで妻の藤本美貴のオフショットを公開すると、ファンから「愛が溢れてる」「幸せ者」といった反響が寄せられている。【写真】ミキティーのこと好きすぎでしょ！庄司智春「俺のオンナ」シリーズ振り返る以前より、「俺のオンナ」＝ミキティーの日常の姿を定期的にアップしている庄司。この日も「#俺のオンナメイクしてるけど部屋着」と藤本のソロショッ