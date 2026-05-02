◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１４節横浜ＦＭ―水戸（２日・日産スタジアム）横浜ＦＭが今季初の３連勝を懸けてホームで水戸と対戦する。開幕３連敗スタートからなかなか波に乗ることが出来なかったが、１２節の浦和戦（３〇２）で連敗を３で止めると、１３節の千葉戦も３―２で勝利して、現在２連勝中と復調の兆しを見せている。水戸には敵地で０―１で敗戦を喫しただけに、その雪辱を果たし、今季初の３連勝を