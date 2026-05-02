【マクドナルド】から、お馴染みのキャラクターとコラボした、“飲むスイーツ”とも呼ぶべきメニューが登場！ キャラクターをイメージしたドリンクは、このコラボだけの特別なカップに入っていて思わず写真にもおさめたくなる可愛さ。今回はそんな、マクドナルドの「パケ可愛ドリンク」について紹介します。2026年5月中旬までの期間限定メニューなので、早めのチェックがおすすめです。 可愛