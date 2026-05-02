メ～テレ（名古屋テレビ） ゴールデンウィークの5連休の初日の2日、駅や空港が旅行客などで混雑しています。 東海道新幹線は2日、下りのピークを迎え、名古屋駅の新幹線ホームは旅行客や帰省客で混雑しています。 名古屋駅の利用客 「明治村に来ました。鬼滅の謎解きやる」 「愛媛の祖父母に会いに行きます。味噌煮込みうどんをお土産に。喜んでもらえると」 上りのピーク