◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝５月２日、栗東トレセン４か月ぶりだった大阪杯を勝利したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は団野大成騎手（レースは北村友一騎手）が騎乗し、栗東・坂路で隊列を崩さずに縦列調教。先頭ディアナザール（４歳オープン）、中アランカール（３歳オープン）と豪華な布陣の最後方から、ゆったりとキャンターで駆けた