◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝５月２日、栗東トレセン阪神大賞典をレコードで勝利したアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は角馬場で乗り込み、栗東・ＣＷコース半周を単走でキャンター。大江助手は「今日は微調整で十分。全く疲労感もなく、フレッシュな感じを維持できていていいと思います。競走馬としてはいい時期に入ってきた」と状態の良さをアピー