甲府がメンデスの完全移籍加入を発表したヴァンフォーレ甲府は5月1日、DFホルネイケル・メンデス・マレイロスが加入することを正式発表した。かつて甲府で主力として活躍したブラジル人DFの4年ぶりとなる再加入に、ファンからは「マジ言ってるの？」「激アツ」と大きな反響が沸き起こっている。31歳のメンデスは、母国ブラジルのパルメイラスなどでプレーした後、2015年にツエーゲン金沢へ加入し来日した。その後、栃木SCを経