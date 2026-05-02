ソウル聖水洞（ソンスドン）一帯で開催された「ポケモン」30周年記念イベントに大勢の市民が集まり、安全上の懸念からイベントが中止になる事態となった。1日、流通およびゲーム業界によると、ポケモンコリアはこの日、ソウル市聖東区聖水洞一帯を中心に「ポケモン・メガフェスタ 2026」を開催した。今回のイベントは「ポケットモンスター」30周年を迎え、5月の1カ月間、ソウル各地で開催される予定だった。聖水洞には「ポケモン・