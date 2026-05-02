NPB(日本野球機構)は2日の公示を発表。ロッテは東妻勇輔投手を登録抹消し、廣畑敦也投手を1軍登録しました。抹消の東妻投手は4月25日に1軍昇格し、1日の西武戦で4点ビハインドの5回から今季初登板。しかし3本のタイムリーを許すなど、2イニングで7被安打、1与四球、5失点(2自責点)の内容でした。ファームでは9試合登板で1勝1敗1セーブ、防御率1.35です。廣畑投手は開幕を1軍で迎えるも、2試合で計5失点(3自責点)し4月9日に登録抹消