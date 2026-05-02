「こどもの日」の5日に船橋競馬11Rで行われる「第38回かしわ記念」（Jpn1、ダート1600メートル）の枠順が2日、確定した。このレース3連覇を狙うシャマル（牡8＝栗東・松下、父スマートファルコン）が1枠1番、G1フェブラリーステークス連覇のコスタノヴァ（牡6＝美浦・木村哲、父ロードカナロア）は2枠2番となっている。メンバーは以下の通り。1枠1番シャマル57川須栄2枠2番コスタノヴァ57レーン3枠3番ロード