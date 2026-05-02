群馬県警は２日、行方不明となっていた前橋市富士見町、パート従業員の男性（５９）の遺体が、同県伊勢崎市長沼町の利根川河川敷に埋められているのが見つかったと発表した。県警は死体遺棄事件として捜査するとともに、窃盗容疑で逮捕した知人の男（５０）が経緯を知っている可能性もあるとみて、事情を聞いている。発表によると、男性は２月２６日夜から行方が分からなくなり、家族が行方不明者届を出していた。県警はその後