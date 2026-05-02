タレントの中山秀征（58）が30日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜前1・00）に出演。長男で俳優の中山翔貴（27）とともに小学校時代に野球をしていたプロ野球選手を明かした。この日はお笑い芸人の木村祐一とともに出演。出会いは中山がMCを務めていたテレビ朝日のクイズ番組「タイムショック」での共演。その後。同じく中山がMCを務める日本テレビ「ラジかるッ」に木村がレギュラー出演。その後も互いの誕生日を祝