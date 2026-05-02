俳優中村雅俊（75）の妻で女優、五十嵐淳子さんが4月28日に急病のため亡くなったことが2日、中村の公式サイトで発表された。73歳。インターネット上では、五十嵐さんの突然の訃報（ふほう）にショックを受けたとする声が広がり、「五十嵐淳子」「中村雅俊の妻」などがトレンドワードとなり、おくやみの言葉が相次いで寄せられた。公式サイトには「【訃報】」のタイトルで、文書がアップされ、五十嵐さんが4月28日、急病のため亡く