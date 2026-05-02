レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。デジタル写真カットを投稿した。「SPA!のデジタル写真集『えちえちHカップ』好評で嬉しいよぉ」と報告。「秋口の川の撮影とっても楽しかったのと、衣装も他とは違うテイストなので、まだの方はみてね」とつづり、布面積が少ない金色ビキニ水着ショットや、胸元にファスナーがついているデザインのハイレグ黒ワン