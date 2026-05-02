【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】機能のよさで話題となり、長く愛され続ける筆記具がある。三菱鉛筆のジェットストリームとクルトガだ。日常の“書く”を支える2つのロングセラーが選ばれ続ける理由に迫る。＊＊＊世界中で信頼される文房具ブランド「uni」。その代表商品が、油性ボールペンの「ジェットストリーム」とシャープペンの「クルトガ」だ。いずれもロングセラーの背景には、文字を書く際のストレス